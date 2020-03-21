ثقافة وفنون(٦) آلاف دولار لـ(لوشي) مقابل تصوير إعلان ..! 2020/03/212 علمت مصادر أن نجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك تلقت مبلغ ٦ آلاف دولار مقابل تصوير إعلان لإحدى الشركات بدولة تركيا، وزادت المصادر أن لوشي قامت ببداية الترويج لإعلانها على صفحتها بفيس بوك.صحيفة السوداني شارك الموضوع :
2 تعليقان
تستاهل ست الحسان
لو دخل الوباء السودان حيكون بي سبب البت دي وحركاتها وبي سبب كل مسطول شغل الناس والشباب عن ذكر الله بالأورغن والزنق وغيرو، العقاب الإلهي جماعي للصالح والطالح، للصالح لأنو ما قام بواجب الإرشاد والنصيحة وللطالح لأنو (كسر حنك) الإسلام.
بذاءة وألفاظ والهظار بقى بي عورات الأمهات وبي كلمة (يا لو…) والمناداة بيها والنبذ بيها والآن جاكم العقاب بي جنود الله غير المرئية والما بتقدر طياراتكم ودباباتكم ونبذكم ولا دكاترتكم يعالجوها.
تقابل الله وانت خارش وزاني وحالق جمبات (قذع محرم) وما صليت يوم يبقى موضوعك بايظ ونارك مؤكدة.
الداعية عندكم تنبذوهوا وتسيئوا ليهو وتفكوا عنه الإشاعات وتصدقوها والهابط الفاسد الظاهر الشيطان تتبعوهوا وتشيلوا المواتر والركشات ليهو فوق ويغلبكم سجدة واحدة لله ده شنو هسة.. خلاص حل عليكم العقاب وحق القول ربنا ينجي المسلمين.
دي فرصة للاستغفار والرجوع لي الله يا شباب..
احتمال ما تلقى جامع ذاتو لو عايز تصلي ودي صورة من يوم القيامة.
ويا إعلام ده ما وكت لوشي ده وكت ذكر الله والدعاء بأن يرفع الله البلاء.. الموت على أبوابكم والقبر مظلم.
يا إعلام كون قدر المسئولية وسيب البنات السايبات ديل ارحم الناس منهن.