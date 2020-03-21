(٦) آلاف دولار لـ(لوشي) مقابل تصوير إعلان ..!

علمت مصادر أن نجمة السوشيال ميديا لوشي المبارك تلقت مبلغ ٦ آلاف دولار مقابل تصوير إعلان لإحدى الشركات بدولة تركيا، وزادت المصادر أن لوشي قامت ببداية الترويج لإعلانها على صفحتها بفيس بوك.

صحيفة السوداني

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