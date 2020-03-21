امرأة تنجب في مركز تجاري أثناء هلع التسوق بسبب كورونا

أنجبت امرأة في مركز تجاري “وول مارت” في أمريكا وسط هلع التسوق في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت المرأة التي لم يكشف عن اسمها تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ وأن موعد الولادة قد حان، وفقًا لتلفزيون “KY3”.

وقالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة، أن المرأة أنجبت فتاة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء وممرضة المخاض التي تصادف وجودها في المتجر.

وأضافت هينكل أنه تم نقل المرأة والطفل إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.

وحسب ما نقلت المصادر للقناة يوم أمس الخميس، كانت المرأة والطفل بصحة جيدة.

في سياق آخر، أكد خبراء أن تهافت الناس على شراء ورق التواليت بشكل كبير وفقدانه من المخازن يعود لأسباب نفسية غير مبررة، يقوم فيها الإعلام والتضخيم الإعلامي بدور مؤثر، بالإضافة إلى الخوف الشعبي من فقدان السلع في السوق.

سبوتنيك

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