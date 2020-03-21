المضحك المبكي… فيروس كورونا يخرج الديناصورات من أوكارها… فيديو

ابتكر المواطنون في إسبانيا طريقة جديدة لوقاية أنفسهم وأسرهم من تلقف عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

واستخدم مجموعة من السكان الزي الخاص بالديناصورات كطريقة مبتكرة للوقاية، نظرا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ.

وشارك المواطون مشاهد طريفة لاستخدام البعض زي الديناصورات في الأماكن العامة، وأثناء قضائهم لحاجاتهم اليومية، بهدف وقاية أنفسهم من العدوى، بحسب “the sun” الأمريكية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الجمعة، بمقدار 2.8 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 ألفًا.

أوضح مدير مركز الوقاية وتنسيق حالات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية فيرناندو سيمون، أن 235 شخصا توفوا، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 1002، مضيفا أن 10.5 ألف في المستشفيات، وتعافى 1588.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق، أن مدريد ستخصص 200 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق في البلاد، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين في البلاد.

سبوتنيك

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