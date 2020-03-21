إيهاب توفيق يغني لوالده بعد شهرين من وفاته في حريق

أعلن المطرب المصري، إيهاب توفيق، عن تحضيره لأغنية جديدة، وذلك بعد شهرين من وفاة والده في حريق بمنزله.

وأشار توفيق عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إلى أن الأغنية تحمل اسم “أبويا وأمي”، وهي كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع موسيقي فارس فهمي.

يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق، والد إيهاب توفيق، توفي في شهر يناير/ كانون الثاني، إثر حريق نشب بمنزله في مدينة نصر، وشيعت جنازته من مسجد السلام بمدينة نصر.

ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفر عن وفاته.

وقال إيهاب توفيق: “شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني”، بحسب تصريحاته لموقع “مصراوي”.

وأكمل: “تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان”.

وأوضح المطرب المصري أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.

سبوتنيك

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