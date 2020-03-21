زينة تعتذر بعد مقطع فيديو أثار غضب جمهورها

تقدمت الفنانة المصرية، زينة، باعتذار إلى كل جمهورها، وذلك بسبب مقطع مصور لها أثار غضبه.

واعتذرت الممثلة الشهيرة عبر رسالة مصورة لها، شاركتها أمس الخميس، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، عن استهتارها بخطر فيروس “كورونا” المستجد والحديث عنه بسخرية، وذلك خلال مشاركاتها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أوقفت فعالياته مؤخرا، بسبب انتشار الفيروس.

وخاطبت زينة جمهورها قائلة: “أقول الآن لكل أحد يمتلك نعمة الجلوس في المنزل ألا يخرج أبدا”.

وبررت زينة سخريتها من فيروس “كورونا” بأنها كانت “خائفة ومرعوبة وأن أصدقاءها حذروها من نقل هذا الخوف إلى الناس، وأنها لم تكن مستهترة بالأمر، لكنها أساءت التصرف”.

وتابعت أنه “لولا ظروف العمل التي لا ترحم، لقامت بالجلوس في البيت بجوار طفليها وأسرتها”.

يشار إلى أن زينة سخرت من الضجة المثارة حول خطورة فيروس “كورونا” المستجد، خلال حضورها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إذ قالت في لقاء تلفزيوني معها: “بلاش نتكلم في الحاجات الوحشة علشان متحصلش، فنحن شعب يأكل فسيخ وبصل، الكورونا تأتي عندنا تمرض”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

سبوتنيك

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