تامر عاشور يعلن مبادرة هي الأولى من نوعها لفنان عربي منذ انتشار كورونا

أعلن المطرب المصري، تامر عاشور، عن مبادرة هي الأولى من نوعها لفنان عربي، منذ انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وأعلن تامر عاشور، الاثنين الماضي، عن إحيائه حفلا غنائيا مباشرا لجمهوره على موقع “يوتيوب”، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء المصري بإلغاء التجمعات، للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قررت أعملكم حفلة لايف، تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي إنتو عايزنها وندور على أي حاجة فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي، وقتها قريب قوي وغالبا هتكون ويك إند، قال يعني وراكو حاجة، وأنا زيكم مسائكم عسل”.

من جانبه، شكر حساب موقع “يوتيوب” بالعربية على “تويتر” تامر عاشور على مبادرته، بإحياء حفل أونلاين بموقع يوتيوب، وكتب لمتابعيه: “تخيل معي أن يفاجئك أحد المشاهير بحفلة تستطيع مشاهدتها من المنزل والأغاني بناءً على طلب الجماهير، فكرة رائعة من تامر عاشور، قوموا بزيارة قناته في عطلة نهاية الأسبوع لتستمتعوا بالحفلة”.

من ناحيته، شكر تامر عاشور، وقال: “هذا واجبنا وإن شاء الله بنسبة كبيرة جدا سيكون الحفل يوم الخميس المقبل”.

وأعلنت السلطات المصرية منع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

سبوتنيك

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