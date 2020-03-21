الفنانة المصرية شيرين رضا تخرج عن صمتها بعد أنباء إصابتها بـ”كورونا”

تداولت مواقع إلكترونية خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة الفنانة المصرية، شيرين رضا، بفيروس “كورونا” المستجد.

وخرجت الفنانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، لتؤكد أن “إصابتها بكورونا” شائعة، مؤكدة أنها بخير وفي حالة صحية جيدة، وتمنت الشفاء للجميع.

وقالت شيرين رضا لمتابعيها: “حقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي علي خير إن شاء الله”.

يشار إلى أن المطرب المصري، محمد حماقي، طالته شائعة الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الأسبوع الماضي، ما جعله ينفي ذلك عبر مقطع مصور له من داخل منزله.

وقررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس “كورونا”.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إن “القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها”.

كما أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا اليوم الخميس، بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى 30 مارس/ آذار الجاري.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



