سعوديون يعتزمون “تكريم سوداني” دافع عن المملكة بعد قرار إعادة الباخرة” مسرة ” إلى السودان

أعلن احد السعوديين على مقطع فيديو اعتزامهم تكريم سوداني دافع عن المملكة العربية السعودية عبر ميكرفون قناة الجزيرة، بعد قرار إعادة الباخرة” مسرة ” إلى ميناء سواكن، بحسب ما شاهد محرر ” السوداني الالكترونية”

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا مع مقطع فيديو لحديث مسن سوداني خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، عن جهود المملكة لحماية المقيمين والوافدين على أرضها من فيروس كورونا، بعد قرار المملكة بإعادة الباخرة السودانية” مسرة ” إلى ميناء سواكن على متنها 2000 راكب.

وقال المسن السوداني لمراسل الجزيرة ” في البداية أتمنى أن كلامي هذا توصلوه ، لأ كلامي لو فيه شيئ أنتم ما بتوصلوه، اول شيئ شوف المسؤولية ما بنحملها للسعودية، السعودية بيعملوا حساب للمواطن حقهم، مواطنهم في حدقة عينيهم، ما ممكن وزير الصحة يعلن ويقول أنا عندي حالة وفاة ، والسعودية تستقبل 1500 نفر جايين من بلد موبؤة ، الغطلة غلطتنا هنا .

وأضاف السوداني ” السعودية ما قفلت مننا نحنا ، ولكن قفلت السفر مع مصر ، السعودية أكرمتنا وأديتنا حقنا ، وقدمت كل واجباتها تجاهنا بكل إكرام وتقدير ، السعودية ما عليها شيئ، ونحن باخرتنا سليمة وما فيها شيء لكن نريد أن نعرف السبب “

السوداني

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