مجلة أمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا

“نيوزويك” أوردت أحاديث له، صلى الله عليه وسلم، حول النظافة وما نسميه في يومنا “الحجر الصحي” لمواجهة الأمراض والأوبئة.

في ظل الذعر العالمي من انتشار وباء كورونا، والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته، على رأسها البقاء في المنازل والحجر الصحي، سلط تقرير لمجلة أمريكية، الضوء على تعاليم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الخصوص.

واستشهدت المجلة بإرشاداته حول النظافة، وبحديث له يوصي بعدم دخول أرض حل فيها الوباء، أو الخروج منها، وهذا الإجراء نسميه في وقتنا الحالي “الحجر الصحي”.

التقرير نشرته مجلة “نيوزويك”، بعنوان “هل يمكن لقوة الصلاة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا؟ حتى الرسول محمد كان له رأي آخر”.

وقالت المجلة إن هناك خبراء ومختصي مناعة، يوصون بالحفاظ على النظافة والحجر أو العزل عن الآخرين، باعتبارها أكثر الإجراءات فاعلية لاحتواء كورونا، أو منع انتشار الأمراض المعدية عموما.

وأضافت: هناك شخص آخر أوصى بالنظافة والحجر خلال انتشار وباء، إنه نبي الإسلام محمد، وذلك قبل أكثر من 1300 عام.

وتابعت: رغم أن الرسول محمدًا، لم يكن بأي حال من الأحوال خبيرا “تقليديا” في المسائل المتعلقة بالأمراض القاتلة، إلا أنه قدم نصيحة جيدة لمنع ومكافحة تطور مرض مثل كورونا.

كما استشهدت المجلة بأحاديث للنبي في هذا السياق، أحدها: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها.

ولفتت المجلة إلى أن النبي محمدا، حث بقوة أيضا البشر للمحافظة على النظافة وقاية من العدوى، مشيرة إلى جملة من أحاديثه حول ذلك، وهي:

ـ “النظافة من الإيمان”

ـ “إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده”.

ـ “بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده”.

ومضت المجلة في الحديث عن تعاليم أخرى للنبي محمد (ص)، فيما يخص المرض وضرورة علاجه.

وترجمت حديثا له يقول: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا الهرم.

تجدر الإشارة أن منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية للدول، أصدرت تعليمات بالحفاظ الدائم على النظافة وغسل الأيدي، للقضاء على الميكروبات التي قد تعلق باليدين، وأوصتهم بالبقاء داخل المنازل في إطار تدابير مكافحة كورونا.

ويتضح من عنوان تقرير المجلة الأمريكية، أنه ينبغي عدم مواجهة الأمراض مثل كورنا، بالاقتصار على الدعاء والصلاة، بل ينبغي الأخذ بالأسباب، مستشهدة بوصايا النبي محمد .

الأناضول

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