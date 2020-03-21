كورونا ..وفاة الرئيس السابق لريال مدريد عن 77 عاما

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لورينزو سانز، عن عمر ناهز 77 عاما، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، السبت، إن سانز أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، نقل إثرها إلى العناية المركزة.

وتولى سانز، رئاسة ريال مدريد من 1995 إلى 2000، وكان يعاني من الفشل الكلوي والسكري.

وفي فترة رئاسته، أجرى صفقات أدت إلى نقل نجوم كرة القدم لناديه، أمثال روبرتو كارلوس، وكلارنس سيدورف، ودافور شوكر، وبريدراغ مياتوفيتش، وكريستيان بانوتشي.

كما حمل ريال مدريد، خلال فترة رئاسة سانز أيضا، كأس دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ)، لموسم 1997-1998، وذلك للمرة الأولى بعد انقطاع 32 عاما.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1326، بعد تسجيل 324 حالة جديدة، والإصابات إلى 24 ألفا و926، بعد تسجيل 4946 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 305 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الأناضول

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