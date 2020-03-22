الجيش الإسرائيلي: إصابة 12 عسكريا بفيروس ”كورونا“ وآلاف الجنود قيد الحجر الصحي

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين جنوده إلى 12 ضابطا وجنديا، فيما تحدث عن آلاف الجنود قيد الحجر الصحي.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي:“ إن عدد المصابين بفيروس كورونا بين الجنود بلغ حتى الجمعة، 12 مصابا، فيما بلغ عدد الموجودين في العزل 6,098 ضابطا وجنديا“.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا 833 إصابة، بينهم حالة وفاة و15 حالة خطيرة، و812 حالة طفيفة و19 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 36 مريضا، حسب آخر إحصائية .

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن ”أول حالة وفاة من فيروس كورونا في إسرائيل، كانت لإسرائيلي يبلغ من العمر 88 عامًا في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس“.

وأعلنت إسرائيل مجموعة من القرارات للحد من انتشار الفيروس في أوساطها، مطالبة المواطنين بالالتزام الحقيقي بتوصيات الحكومة ووزارة الصحة.

إرم نيوز

شارك الموضوع :



