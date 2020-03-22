ماكرون يهدد بحظر الدخول من بريطانيا في إطار مكافحة كورونا

قالت صحيفة فرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود فرنسا مع بريطانيا يوم الجمعة إذا لم يتخذ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

كان جونسون قد أمر مساء الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات التمرينات الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى قيودا صارمة على حركة مواطنيها.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون أن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الإليزيه قوله “اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر”.

وامتنع مكتب ماكرون عن التعليق عندما اتصلت به “رويترز” لكن مصدرا مقربا من ماكرون أكد حدوث اتصال هاتفي بين الزعيمين يوم الجمعة.

وقال المصدر لـ”رويترز” “الطريقة التي صورت بها قاسية قليلا لكننا كنا بالفعل نستعد لإغلاق (الحدود)”.

وردا على سؤال عن التقرير قالت متحدثة باسم داوننج ستريت “كما قال رئيس الوزراء يوم الجمعة، هذه الإجراءات الجديدة اتخذت بناء على نصيحة علمية وتماشيا مع خطة عمل الحكومة الموضوعة قبل أسبوعين”.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتحرك بناء على إرشادات مستشاريها العلميين مع تعزيز جهودها للحد من التفشي.

وأمر ماكرون بفرض قيود صارمة على تنقل الناس في فرنسا يوم الاثنين. وأغلقت المطاعم والحانات والمدراس في شتى أنحاء فرنسا وأمرت الحكومة الناس بأن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا لشراء مستلزماتهم من السلع أو الذهاب للعمل أو التدريب أو للرعاية الطبية.

كما حث ماكرون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إغلاق حدودها الخارجية الأسبوع الماضي.

سبوتنيك

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