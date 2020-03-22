ميركل: منع التجمعات لأكثر من شخصين بفاصل 1.5 متر

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل” في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه “يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة”، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفّوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.

العربية نت

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