اليونان تعلن “العزل التام” في وجه كورونا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، الأحد، العزل التام في اليونان اعتبارا من الاثنين، في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيتم فرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين.



وصرح في كلمة متلفزة للأمة: “أصدرت أوامر باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لفرض حظر على جميع التنقلات غير الضرورية في أنحاء البلاد”.

وأضاف: “السلاح الأقوى بوجه فيروس كورونا هو الاستجابة الشعبية من المواطنين والالتزام بالبقاء في المنازل”.

وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة 10 مصابين في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة، وسجلت إصابة 459 شخصا.

ومنذ تسجيل الوفاة الأولى، يوم 12 مارس، تبنت الحكومة تدابير صارمة للحد من “التنقلات غير الضرورية”، شملت إغلاق المؤسسات التعليمية والمنتزهات والوحدات الترفيهية ومنع التجمعات التي تشمل أكثر من 10 أشخاص.

وتحضّ وزارة الدفاع المدني المواطنين باستمرار على “التزام منازلهم”، وحذرت من إقرار حظر عام في حال لم تُحترم توصياتها.

سكاي نيوز

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