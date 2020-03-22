الشيخ الحكيم يكتب: حمدوك اتق الله

#حمدوك_اتق_الله ؛

اذا حدد جوال قمح ب ٣٠٠٠ج او تزيد ٥٠٠ ج فقط مصيبة !!

بهذا تعاقب مزارع الشمال والجزيرة على تمزيق فاتورة الاستيراد .

عندما يصبح القمح ارخص من الفتريتة

اؤيد شراء الدولة للقمح فانت لذا تحارب السماسرة فالقمح سلعة استراتيجية ؛ لكن ليس على حساب المزارع الفقير اصلا

لم تستطع ان تحدد سعر السكر الذي تنتجه ارض حكومتك في كنانة ، او زبادي كابو او الاسمنت من اهل المليارات وتركته لكبار التجار الذين يتحكمون في الاسواق ؛

هل تجرؤ ان تعلن سعر السكر الآن وتمنع بيعه الا به ؟

هل تجرؤ ان تحدد سعرا لاسامة داؤود وصحبه لبيع الحليب الذي اصبح رفاهية اطفال ، ام تجرؤ على منعهم من شراء لبن ابقار كنانة والخرطوم وامرهم بتطوير مزارعهم الخاصة بدلا من مشاركة اطفال الخرطوم والنيل الابيض حليبهم ليرتفع لمبالغ خرافية لهم ، لتدير مصانعهم المال في جيوبهم المتخمة اصلا به ؟

ثم تهجمت على عرق المزارع التربال ، فكافاته بمنع بيع القمح الا لكم !

هل وفرت له السماد ام اشتراه بسعر دولار السوق الاسود

هل اعطيته جاز ليزرع به ام كهرباء مجانية؟

هل استوردت الدولة جوالات الخيش ام اشتراها من تجار دولار السوق الاسود ؟

ثم بسعر ٣٠٠٠ ج فقط وسعره اكثر من ذلك في السوق ؛

بل بسعر اقل من الذرة ٣٧٠٠ ج سعر الذرة !

عزيزي حمدوك لقد استلمت شركة الفاخر سعر الذهب بدولار ليس في الاحلام كما شاءت فسلم المزارع عرقه بالعدل والاحسان .

قال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امريء مسلم الا عن طيب نفس منه )

نؤيد تامين المخزون العام للقمح وتمزيق فاتورة الاستيراد لكن بالعدل لا بالظلم

تريد ان تشتري ربع القمح ب ٢١٠ ج من المزارع ؛ و سعره في السوق ٣٠٠ ج تقريبا

هل تعلم ان المزارع لو اشتغل طلبة بجيب اكتر من سعرك ده

التجارعرضوا ٤٠٠٠ اول سعر ؛ فلم تظلم المزارع

انا معك لتحتكر شراء القمح ، لكن ليس بالاضرار بالمزارع لانه في العام القادم سيزرع حلبة و شمار و عجين طعمية .

وبعدصبر المزارع تريد تشتري منه بالجبروت

اين كان جبروتكم عندما كان المزارع يشكو ويشتري الوقود من السوق الاسود

عندما ابتاع السماد بسعر الدولار رغم ان السعودية منحته ٥٠٠ الف طن سماد مجاااااااني

عندما جفت ترع الجزيرة وماتت المزارع اين كان جبروتكم

اوصيك عزيزي الا تدخل في مواجهة مع مزارعي الجزيرة والشمال فهم قلب البلد وصمامها

ذكرتونا ايام تلت للطير وتلت للاسبير وتلت للزبير والمزارع فاعل خير.

لقد ضرب في مألم من زمن مشروع الجزيرة

فلا تتاجروا بأحلام البسطاء ،

لا تعاقبوا مزارعي الجزيرة والشمالية ؛ فليس ذنبهم انهم اشعلوا الارض قمحا وتمني

وتخيلوا مع كل هذا القرار بتاع حمدوك معه وعيد لو انهم باعوه لغير البنك الزراعي الذي ما فتيء المزارعون يدخلون السجن بسببه

فسيحتاج اليهم الرئيس القادم العام القادم ليزرعوا القمح

ملحوظة :

١. ان لم تكن مزارع او ابن مزارع ربما سيصعب عليك ان تشعر بمعاناته

٢. ناس كنتو وين وشكرا حمدوك و كتيبة ال ٣٠٠ مفسبك و ال ٥٠٠ $، في منشور تاني بي هناك امشوا اردموا فيه كما تشاءون وحللوا قروشكم

محمد هاشم الحكيم

شارك الموضوع :



