فنانة هندية بعد إصابتها بـ”كورونا”: أنا وعائلتي في الحجر الصحي

كشفت الفنانة الهندية كانيكا كابور عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، قبل يومين.

ونشرت كانيكا صورة لها من داخل منزلها، معلقة “خلال الأيام الأربعة الماضية، كنت أعاني من علامات الإنفلونزا، وأجريت اختبار، وجاءت نتيجة إيجابية، وتؤكد إصابتي بـcovid- 19”.

وتابعت “أنا وعائلتي في الحجر الصحي الكامل الآن ونتبع النصائح الطبية حول كيفية المضي قدمًا. خريطة الاتصال بالأشخاص الذين كنت على اتصال معهم جارية أيضًا. تم فحصي في المطار وفقًا للإجراء العادي قبل 10 أيام عندما عدت إلى المنزل، وقد ظهرت الأعراض منذ 4 أيام فقط”.

ونصحت كانيكا متابعيها بأن يمارسون العزلة الذاتية ويقومون بإجراء الاختبار إذا كانت لديهم العلامات الخاصة بالفيروس.

وطمأنت جمهورها، قائلة “أشعر أنني بخير، مثل الأنفلونزا العادية والحمى الخفيفة، ولكن يجب أن نكون مواطنين عاقلين في هذا الوقت ونفكر في كل مكان حولنا. لا يمكننا تجاوز هذا بدون ذعر إلا إذا استمعنا إلى الخبراء وتوجيهات الحكومة. أتمنى للجميع صحة جيدة.. اعتنوا بأنفسكم”.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أصاب عددًا من النجوم في مختلف أنحاء العالم، بينهم “راشيل ماثيوز، توم هانكس، إدريس ألبا، أولجا كوريلينكو”.

مصراوي

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