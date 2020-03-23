بعد مخالطتها طبيباً .. إصابة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بفيروس كورونا!

أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، شتيفن سايبرت أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، ودخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بكورونا.

وقال المتحدث باسم المستشارية، إنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته ميركل الأحد، أبلغها طبيب أن نتائج الفحص الذي أجرته يوم الجمعة جاء إيجابيا، وأنها مصابة بفيروس كورونا، وقررت ميركل عزل نفسها وإكمال عملها من المنزل.

وكشف المتحدث أن الطبيب الذي عالجها اكتُشف لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأكد سايبرت في بيان موجز أن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة، وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل”.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد أكدت صباح اليوم أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد رويرت كوخ الفيدرالي الألماني اليوم الأحد، تسجيل تسع وفيات ونحو ألفي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

صحيفة المرصد

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