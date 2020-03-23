المغني الكندي ليني كيم بعد إصابته بفيروس كورونا: الزموا منازلكم

أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم، أمس السبت، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، داعياً محبيه إلى إظهار “مسؤولية اجتماعية” واحترام التدابير المتصلة بالحجر المنزلي.

وقال المغني، البالغ من العمر 18 عاماً والمتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، إنه خضع لفحص في أحد مستشفيات مونتريال، بعدما ظهرت لديه ووالدته أعراض، بينها آلام العضلات والسعال وأوجاع الرأس، بحسب ما روى في تسجيل مصور نشره عبر إنستغرام. وقد أثبتت الفحوص إصابتهما بمرض كوفيد-19.

وأضاف ليني كيم “فيروس كورونا عنيف للغاية وينتقل بسهولة فائقة. لقد أصبنا به رغم أننا أخذنا الاحتياطات اللازمة. عندما ندعوكم إلى ملازمة المنزل فالأمر جاد: الزموا منازلكم”.

وقد أحصت كندا حتى بعد ظهر السبت أكثر من 1300 إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 19 شخصاً في البلاد.

العربي الجديد

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