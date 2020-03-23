إصابة 37 بفيروس كورونا بعد حفل زفاف .. ونجاة العروسين

أصيب 37 شخصاً بفيروس كورونا المستجد، بعد حضورهم حفل زفاف في أستراليا.

وفي الوقت الذي كانا يقضيان فيه شهر العسل في جزر المالديف، تلقى العريس سكوت ماجس (37 عاماً)، وإيما ميتكالف (36 عاماً)، رسالة نصية تخبرها بإصابة اثنين من الضيوف الذين حضروا حفل زفافهما الذي أقيم في 6 مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد، من بينهم السيناتور عن ولاية نيو ساوث ويلز أندريه براج.

وبعد أسبوعين فقط من الزواج وحتى الجمعة، وصل عدد الضيوف الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 37 شخصاً (بعضهم من كبار السن) من مجموع 140 ضيفاً ممن حضروا حفل زفاف الزوجين الأستراليين، حسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

وعلى الرغم من احتضان وتقبيل المتزوجين حديثاً لكافة الضيوف في حفل الزفاف، الذي أقيم في ستانويل توبس، وهي بلدة على شاطئ البحر جنوبي سيدني، فإن الفحوصات التي أجرياها بعد عودتهما إلى العاصمة الأسترالية سيدني، أثبتت لحسن حظهما عدم إصابتهما بالفيروس.

وفي بيان صدر الجمعة، قال المسؤولون عن المكان الذي أقيم فيه الزفاف إن جميع الموظفين الذين عملوا ذاك اليوم بصحة جيدة، ولكن مصدر العدوى لا يزال غير واضح حتى الآن.

وبحسب الأرقام التي أصدرتها الحكومة الأسترالية، سجلت أستراليا أكثر من 700 حالة مؤكدة من الإصابة بكورونا المستجد، معظمها في ولاية نيو ساوث ويلز، في حين بلغت حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس 7 أشخاص.

بوابة العين الاخبارية

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