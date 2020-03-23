بسبب الكورونا .. شوارع الخرطوم خالية

رصدت كاميرا كوكتيل خلو أغلب شوارع الخرطوم من المواطنين صباح امس السبت، وعزا البعض هذا المشهد بسبب توجس المواطنين من انتشار فايروس كورونا خاصة بعد عن إعلان اصابة شخص آخر بالفايروس الأمر الذي جعل أغلب شوارع العاصمة خالية من المواطنين لتجنب الازدحام وقد علق البعض أن هذا المشهد يمثل تنفيذ المواطنين لحظر التجوال من قبل أنفسهم قبل أن تفرضه الدولة عليهم، من جانب آخر خلو العاصمة من المارين أجبر أصحاب المركبات الى تخفيض التعرفة، وأفاد صاحب الهايس عوض الله بشير قائلا (سبحان الله بعد كانوا بفتشوا فينا الليلة بنفتش فيهم) مضيفا أن الشوارع اليوم مخيفة وكأن هناك مصيبة قادمة مشيرا إلى أنه ظل واقفا في نمرة المواصلات منتظرا دوره ليشحن عربته منذ اكثر من ساعتين وظللت منتظرا دوري ولا أعلم كم سأنتظر من الزمن حتي تمتلئ سيارتي بالركاب، بينما أوضح الكمسنجي احمد عبد الرحمن انه لا يوجد ركاب والمركبات متوفرة لذلك فضل البعض تخفيض تعرفة الركاب من 20جنيها الى 10جنيهات.

رصد : نزار عباس

صحيفة السوداني

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