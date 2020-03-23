خبازون : الوزن الجديد تعجيزي وغير مقبول

انتقد عدد من أصحاب المخابز قرار وزارة الصناعة بوزن الخبز لجميع مخابز ولاية الخرطوم بحجم (45) جراماً ، وقال أصحاب المخابز إن القرار لا يخدم ولا يصب في مصلحة المواطن بل إنه سينعكس سلباً على إغلاق المخابز بالإجماع في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) أمس، إن أوزان الخبز الصغيرة تكلفتها أعلى من الكبيرة، وأوضح ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن وزن (90) جراماً يساعد على العمل بالمخبز ويزيد الإنتاجية ويحل مشكلة الصفوف، خاصة في ظل ندرة الدقيق بالمخابز، وقال إن هنالك مخابز تعمل بوزن (90) جراماً بسعر (2) جنيه بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم ، وقال إن وزن (45) جراماً تعجيزي.

وأشار صاحب مخبز العزيزية دفع الله محمد إلى توقف العمل بالمخابز بالإجماع بسبب القرار والحالة النفسية التي يعاني منها الخباز من الأوزان الصغيرة التي تستغرق وقتاً في الإنتاج ، وأشار إلى أن ممارسة أي ضغوط من وزارة الصناعة حول الوزن سينعكس سلباً على مخابز ولاية الخرطوم بسبب تذبذب مدخلات الإنتاج من دقيق وكهرباء وغاز، لافتاً لافتقار المخبز لهامش الربح مما يهدد استمرارية العمل، مؤكداً بأن العمل على وزن (80) جراماً يزيد من إنتاجية المخبز ويحل مشكلة الصفوف، موضحاً بأن هنالك مخابز بشرق النيل متوقفة عن العمل لارتفاع المصروفات اليومية وقلة العائد، وأشار دفع الله إلى أمن هنالك مشاكل فنية داخل كل مخبز لم يتعرف عليها أحد من المسؤولين، مبيناً أن سعر كرتونة الخميرة بالأسواق (2,500) جنيه ومن شركة سيقا (2,650) جنيهاً.

الخرطوم : عبيــرجعفر

صحيفة السوداني

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