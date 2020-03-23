حقيقة وفاة الفنان المصري محمود ياسين

ذكرت بعض التقارير، خلال الساعات الماضية، أنباء بشأن وفاة الفنان المصري، محمود ياسين، بعد أشهر من إعلان اعتزاله وغيابه عن الساحة الفنية والإعلامية.

ونفى نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، وفاة محمود ياسين، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال إن “الفنان محمود ياسين صحته جيدة وزي الفل، وما ينشر عنه ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وفي سياق متصل، أكد السيناريست عمرو محمود ياسين أن والده محمود ياسين يتمتع حاليا بصحة جيدة.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “الوالد بخير الحمدلله .. وربنا يهدي مروجي الإشاعات اللي مش عارف عايزين إيه بصراحة.. الحكايه أصلا مش مستحملة ضغوط نفسية من كل الاتجاهات”.

يشار إلى أن محمود ياسين يتواجد في منزله منذ فترة، بعد تقديمه آخر أعماله السينمائية “جدو حبيبي” في عام 2012 مع المخرج علي إدريس.

سبوتنيك

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