شاهد بالفيديو.. المطربة إيمان أم روابة تغني وترقص في ليلة زفافها والأموال تنهمر عليها ونشطاء: بعد زواج فهيمة وأم روابة من العازفين مفروض نتعلم العزف

أفردت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساحات واسعة لحفل زفاف المطربة السودانية إيمان أم روابة, حيث نشرت الصفحات عدد من الصور ومقاطع الفيديو للحفل الذي تغنى فيه الفنان المعروف محمد بشير.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الفنانة الشهيرة وهي تعتلي المسرح جوار الدولي وهي تغني وهي ترتدي فستان الزفاف أغنية (الجدي) الشهيرة.

المطربة إيمان أم روابة ظهرت سعيدة للغاية في يوم زفافها حيث لم تفارقها الإبتسامة كما ظهرت متفاعلة مع صديقاتها بتقديمها فاصل من الرقص معهن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسابقوا على تهنئة العروس وقدموا لها التبريكات وخالص الدعوات بأن يكون الزواج مباركاً وأن يسعدها الله بقدر محبة الجمهور لها.

ووسط التعليقات والتبريكات ظهر بعض الساخرون أصحاب التعليقات الطريفة حيث كتب أحدهم بعد علمه بزواج أم روابة من العازف أبو شيبة (بعد زواج فهيمة وأم روابة من العازفين مفروض نتعلم العزف).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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