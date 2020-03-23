ألمانيا تعلن نتائج فحص كورونا لأنغيلا ميركل

أثبتت الفحوصات الطبية، الاثنين، خلو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن دخلت الحجر الصحي لمخالطتها مصابا بالفيروس.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الأحد، أن أنغيلا ميركل دخلت الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة الطبيب المسؤول عنها بفيروس كورونا.

وكان الطبيب المريض قد أعطى ميركل لقاحا مضادا للالتهاب الرئوي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والاثنين، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنها تنتظر نتيجة اختبار لتحديد ما إذا كانت مصابة بالوباء، مؤكدا أنها “بحالة جيدة”.

سكاي نيوز

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