فيديو: صولة “طاسو” الجديدة (الكورونا ألبس كمامتك) تثير ضجة على مواقع التواصل

لا زالت صولات العازف عبد الرحيم المعروف باسم “طاسو” تسيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي إبتداء من صولة الكراسي الشهيرة ، وجاءت الصولة الجديدة بشأن توعية الشعب السوداني بمرض الكورونا ، حيث وجدت هذه الصولة ضجة كبيرة على مواقع التواصل لما فيها من توعية، خاصة أن البعض لا يتفهم التحذيرات المتعلقة بهذا المرض إلا بالموسيقى .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات التي بها الكثير من الشكر للعازف “طاسو” أبرزها (كورونا كورونا ألبس كمامتك والله انت معلم يا مان) و (مفروض كان تلبس كمامه عشان توصل رسالتك) (أها دي برقصوها كيف ههه) (شكراً طاسو).

الخرطوم : (كوش نيوز)

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