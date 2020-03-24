بنغلاديش وباكستان تقرران نزول الجيش للشوارع بسبب كورونا

قررت بنغلاديش وباكستان، الإثنين، نشر فرق من قواتها المسلحة، داخل المدن، في إطار التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الأمين العام للحكومة البنغالية، خاندكار أنوار الإسلام، في تصريح صحفي، أن نشر الجيش في المدن سيساهم في تطبيق التدابير اللازمة للوقاية من كورونا.

وأشار إلى أن الجيش سيساعد السلطات المحلية في تطبيق التدابير المتخذة للحيلولة دون انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن انتشار الجيش في المدن سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ودعا جميع المواطنين في بلاده إلى التزام منازلهم وعدم الخروج، بهدف تقليل حالات الإصابة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في بنغلاديش، وفاة 3 أشخاص بكورونا، وإصابة 33 آخرين.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم نشر وحدات من الجيش في عموم البلاد، لتعزيز التدابير المتخذة لمواجهة كورونا.

وأوضحت الداخلية الباكستانية في بيان، أن الجيش سيتعاون مع السلطات المحلية لمنع خروج السكان من منازلهم إلا للحالات الضرورية.

وفي هذا الإطار سيُسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلى المستشفيات أو لشراء المواد الغذائية فقط.

وكذلك سيُمنع خروج السكان من منازلهم في إقليم أزاد كشمير، حتى 13 أبريل/نيسان القادم.

وسجلت باكستان 6 حالات وفاة بكورونا، و873 إصابة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الأناضول

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