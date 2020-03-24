بعد وقف تصوير مسلسلها… حقيقة إصابة هيفاء وهبي بفيروس “كورونا”

تتردد أنباء بشأن إصابة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بفيروس “كورونا” المستجد، بعد أن قرر منتج أحدث مسلسلاتها التلفزيونية “أسود فاتح” وقف تصويره.

من جانبه، نفى المنتج صادق الصباح ما أشيع عن وقف تصوير المسلسل لإصابة بطلته هيفاء وهبي بـ”كورونا”، موضحا أن التصوير توقف منذ السبت الماضي ولمدة 9 أيام فقط، بعد فرض الحكومة اللبنانية حظر التجوال لحصر الفيروس التاجي ومنع انتشاره، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وتابع أن “كل الفرق الفنية بمسكنها واطمأن عليهم فردا فردا وكلهم بخير وبصحة وسعداء من قرار وقف التصوير لأننا فعلا مرعوبين”.

يشار إلى أن هيفاء وهبي نفت ما نشرته إحدى الوكالات عن إصابتها بـ”كورونا” وغردت عبر حسابها على “تويتر” ساخرة: “ممكن اسم المستشفى؟ بدى روح أزورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطين!! وأن الصحيفة محتارة إذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسن للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركى أمها بتروح فيا وبركى أختها بيغط عقلبها بس أهم شى تكونوا ساهمتوا بشى مفيد! شكرا”.

ومن المقرر عرض مسلسل “أسود فاتح” في شهر رمضان، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وهو مسلسل مصري تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، السبت الماضي، من الأجهزة الأمنية والبلديات اتخاذ التدابير الصارمة لجهة منع المواطنين من الخروج من المنازل ومنع التجمعات وملاحقة المخالفين أمام القضاء لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

سبوتنيك

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