من بطولة ناصر القصبي… السعودية تقدم أول عمل درامي عن كورونا

انفردت المملكة العربية السعودية، بتقديم أول عمل فني درامي يهدف إلى توعية المواطنين من خطورة فيروس “كورونا” المستجد، المتفشي في العالم هذه الفترة، المسبب لمرض (كوفيد-19).

ويضم العمل فريق مسلسل “مخرج 7″، وهم الفنان ناصر القصبي برفقة عائلته وراشد الشمراني وحبيب الحبيب.

وتأتي الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والحد من انتشاره.

ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني وهو برفقة الدكتور الشمراني والحبيب، أثناء محاولتهم منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

كمل يوجهون نصائح بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى الفيروس، منها عدم المصافحة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19″، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 562 إصابة.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، فرض عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن “من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار”.

وحذرت من أنه “في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما”. واستثنت من قرار “حظر التجول” قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

سبوتنيك

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