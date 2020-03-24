“روتانا” تطلق قناة جديدة لحث العائلات على عدم الخروج من المنزل

تستعد مجموعة قنوات “روتانا” السعودية لإطلاق قناة جديدة في مطلع شهر نيسان/ أبريل المقبل، وذلك لمساعدة العائلات على قضاء وقت ممتع ضمن نطاق منازلهم، ولحثهم على عدم تركها في ظل هذه الأوضاع الحرجة.

وأوضح مسؤولو قنوات “روتانا” أنهم بذلوا مجهودا كبيرا لإطلاق قناة “روتانا كيدز” للأطفال، التي ستقدم مضمونا مسليا وتعليميا لأطفال العالم العربي، إذ ستتضمن خريطة برامج القناة أبرز وأفضل الإنتاجات العربية والعالمية، لتقديمها لشريحة المشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثلاث سنوات وحتى 12 عاما، بحسب موقع “في الفن”.

وسيقدم محتوى قناة “روتانا كيدز” محتوى كاملا باللغة العربية الفصحى، فإلى جانب البرامج التي أنتجت باللغة العربية، تم أيضا دبلجة الأعمال الأجنبية التي اختارتها القناة بعناية كبيرة لمشاهديها الصغار.

ومن أهم البرامج التي ستقدمها قناة “روتانا كيدز” (افتح يا سمسم- صغار ستار- موغلي فتى الأدغال – مغامرات ماهر – تنانين كاسلون – أبطال الكرة الحره – العوده الى جزيرة الكنز) وغيرها.

وسيتثنّى لكافة مشاهدي “روتانا كيدز” متابعتها خلال شهر أبريل بشكل مجاني كليا، وذلك عبر كل من موقع “روتانا” الإلكتروني، و منصات شركات الاتصالات المعتمدة رسميا من قبل “روتانا” في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وعبر “CANAL+” فى أوروبا و”Dish Network” في أمريكا و”MySat” في أستراليا.

سبوتنيك

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