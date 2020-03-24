وفاة رجل بعد تناوله مادة «الكلوروكين» للعلاج من كورونا

تُوفي رجل في منطقة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، بينما تخضع زوجته للرعاية الطبية، بعد أن تناول الزوجان فوسفات الـ«كلوروكين»، للعلاج من فيروس «كورونا» المستجدّ.

وذكر بيان لشركة «بانر هيلث» للرعاية الصحية، التي تقع في أريزونا، أنه «في غضون 30 دقيقة من تناول الزوجين العقار، شعرا بأعراض تتطلب دخولهما الفوري إلى مستشفى (بانر هيلث) القريب»، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول كيفية حصول ثنائي في الستينات من العمر على الـ«كلوروكين».

وأضاف بيان الشركة: «نظراً إلى عدم التقين من فيروس (كورونا) المستجدّ، فنحن نتفهم محاولة الأشخاص إيجاد طرق لمنع أو علاج هذا الفيروس»، لكن فوسفات «الكلوروكين» أيضاً «مادة شائعة الاستخدام في الأحواض المائية لتنظيف خزانات الأسماك».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وصف «الكلوروكين» علاجاً محتملاً لفيروس «كورونا».

وفي وقت سابق، أوضح ترمب أن مزيج «أزيثرومايسين» و«هيدروكسي كلوروكين»، يمكن أن يتسبب بتحول كبير في المعركة ضد فيروس «كورونا» المستجدّ.

ويشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن الدواء يمكن أن يكون مفيداً ضد الفيروس. لكن، تعليقات ترمب دفعت بمسؤولي الصحة إلى التحذير بأهمية إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث.

الشرق الأوسط

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