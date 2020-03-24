تركيا تبدأ باستخدام هذا الدواء لمعالجة المصابين بـ”كورونا”

كشفت صحيفة تركية، عن العلاج الذي حصلت عليه تركيا من الصين، واستخدمته في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده حصلت على جرعات كبيرة من دواء استخدم في الصين وساهم في الشفاء من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة وقناة “خبر ترك” من مصادر في اللجنة العلمية، أن العلاج الصيني الذي بدأت تركيا باستخدامه هو “Favipiravir”.

وأشارت في تقرير ترجمته “عربي21″، إلى أن الدواء الصيني، يساهم في تخفيض فترة الشفاء من 11 يوما إلى 4 أيام، وفقا لما أعلنه رئيس المركز الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية تشانغ شين مين.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن العلاج سيجري استخدامه مع المرضى الذين يمكثون في العناية المركزة.

وكان تشانغ شين مين، قال في وقت سابق، إن هذا الدواء أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال تجربته مع حالات الإصابة في الصين، وتم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان عام 2014.

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أنه وفقا لتصريحات المسؤولين الصينيين، فإن “favipiravir” مفيد في علاج فيروس كورونا المستجد، ولا يسبب أي أعراض جانبية، مستدركة بالوقت ذاته بأنه من غير المعلوم حتى الآن نوع الضرر الذي قد يسببه المرض للأشخاص الذين يتعافون.

وأشارت إلى أن الدواء يقلص مدة العلاج، كما يخفض مدة ارتفاع الحرارة من 4 أيام إلى يومين ونصف، ولا يعرف حتى الآن ما هي الأضرار التي يلحقها الفيروس بالمرضى الذين يتعافون.

وكان القنصل العام الصيني بإسطنبول، قال في وقت سابق لقناة “خبر ترك”، إن الصين استخدمت دواءين كانت لهما فاعلية في علاج فيروس كورونا، أحدهما “فوسفات الكلوروكين”، والآخر “favipiravir”.

ولفت إلى أنه تمت تجربتهما على 80 شخصا، وأعطت نتائج إيجابية، وخفضت فترة العلاج لـ35 شخصا من 11 يوما إلى 4 أيام.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن عددا من المتعافين الذين تناولوا الدواءين انخفضت درجة حرارتهم في يومين ونصف.

ونقلت “خبر ترك” عن مصادر في اللجنة العلمية، أن تركيا ستستخدم الدواءين، وقد تمكنت من جلب “favipiravir”، أما الدواء الآخر فهو متوفر في أسواقها.

عربي 21

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