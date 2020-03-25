مصور «النجوم» يدلي بالمثير بيكو: «أستخدم الكاميرا لإسعاد الناس»

كشف المصور الشاب محمد سيف الشهير بـ»بيكو»، أنه يستخدم الكايرا ليس من أجل جمع المال، ولكن لرسم الفرحة على وجوه الناس، خاصة أولئك المحتاجين الذي لايستطيعون تسديد قيمة التصوير، مؤكداً استعداداه التام لتصوير كل من يرغب حتى بدون مقابل.

وقال أنه بدأ مهنة التصوير في العام 2017.. وكشف عن الشخص الذي جعله يقتحم هذا المجال والذي يدعى «عمر محمد»، وقال أنه أستاذ بالنسبة إليه قبل العلاقة الأخوية التي تجمع بينهما.

ويعتبر بيكو من أصغر المصورين في السودان، إذ أنه لم يتجاوز العشرين عاماً، فهو من مواليد العام 2000.

ورغم أن بيكو يدرس بكلية تقنية المعلومات بجامعة الرباط، إلا أنه أحب التصوير ويعمل حالياً باستديو «ريفليكشن» المعروف بمنطقة ببحري، ويعشق المصور الصغير التقاط المناظر الطبيعية وكان من المفترض أن يشارك في مسابقة للمناظر الطبيعية في شهر مارس الحالي بدولة الأمارات العربية المتحدة ولكن الظروف الراهنة أجلت المسابقة.

صحيفة آخر لحظة

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