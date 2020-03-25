ماذا قال حمدوك عن وزير الدفاع الراحل؟

نعى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وزير الدفاع الفريق اول ركن جمال عمر الذي توفي صباح الاربعاء بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وقال حمدوك على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (أُنعى بحزن عميق وفاة زميلنا العزيز الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع الذي لبى نداء ربه صباح اليوم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أثناء أدائه لواجبه الوطني. لقد فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الاوفياء والمخلصين. يمتاز الفقيد بالحكمة والصبر وحُسن الخلق والرأي السديد، وكانت له إسهامات مقدره من خلال موقعه في الحكومة الانتقالية ودوره الفعال في عملية السلام. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وزملائه وللشعب السوداني).

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