أسد الجبال يسيطر على شوارع مدينة خالية نتيجة الحجر الصحي… فيديو

استغل أسد الجبال، الحيوان المفترس، خلاء شوارع عاصمة تشيلي، سانتياغو، فرض حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا.

تحاول الحياة البرية العودة إلى المدن بعدما اضطر السكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في بيوتهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الشرطة في تشيلي أسد الجبال يوم أمس الثلاثاء، وحاولت القبض عليه لمدة ثلاث ساعات، وتبين أن الحيوان عمره أربع سنوات ووزنه 35 كغ تقريبا.

وقال رئيس أحد حدائق الحيوانات في المدينة، “ولا نستطيع أن نقول أن الحيوانات تجتاح المدن، لكن ما يحصل هو أن الحيوانات لا ترى الناس ولا تسمع الضجيج الآن لذا تقرر أن تدرس المنطقة”.

وأضاف: “لا شيء غريب في أن هذه السيناريوهات تتكرر في العالم، فأسد الجبال قدم للبحث عن طعام”.

وخرجت القردة الجائعة في بعض مناطق تايلاند، للبحث عن طعام وكانت عنيفة لدرجة أنها أحدثت معاركا مميتة في الشوارع بسبب الطعام.

أما في برشلونة، فشاهد السكان مجموعة من الخنازير البرية، التي كانت تمشي بحرية في شوارع المدينة المركزية بعدما لاحظت عدم تواجد الناس فيها.

ورصد سكان مدينة مدريد مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.

وهذه الحيوانات التي كانت تعيش في حديقة خلف الأسوار، قفزت فوقها لتستمتع بحريتها دون تحكم الإنسان بها.

ولفتت مشاهد قنوات البندقية الخالية من السياح أنظار السكان بعدما راقبوا دلفينا وهو يسبح بالقرب من الشواطئ.

فقد توقفت القوارب والسفن عن العمل في المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا

سبوتنيك

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