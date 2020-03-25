وفاة الطبيب السوداني “عادل الطيار” بسبب كورونا في لندن

توفي مساء يوم الأربعاء في لندن الدكتور عادل الطيار اخصائي زراعة الاعضاء أثر إصابته بفيروس كورونا، وأصدرت نقابة الأطباء السودانيين في بريطانيا بيانا نعت فيه الفقيد بحسب وكالة السودان للأنباء.

جاء فيه بقلوب ملؤها الأسى تنعى نقابة الاطباء السودانيين بالمملكة المتحدة للشعب السودانى عامة ولقبيلة الاطباء خاصة، الزميل د. عادل الطيار جراح زراعة الاعضاء والذى وافته المنية عشية الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض ليكون أحد شهداء المهنة والواجب.

ونحن إذ ننعاه ننعى فيه دماثة الخلق وواسع العطاء والتفانى فى الواجب تجاه المهنة وتجاه اهله وشعبه بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

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