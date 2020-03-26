أخباركم كاذبة وليس لدى وقت للغباء .. شاهد تفاصيل خناقة ترامب وسى إن إن

مجددًا، شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومًا حادًا على شبكة سى إن إن الأمريكية، متهمًا إياها بنشر الأخبار الكاذبة وتضليل الرأى العام

وخلال مؤتمره اليومى لاستعراض تطورات انتشار وباء كورونا، هاجم ترامب مراسلة الشبكة الشهيرة، ردًا على ما نشرته، حيث قالت الشبكة الأمريكية إنه بالتشاور مع عدد من الخبراء فى مجال الصحة العامة، كما تلقت بعضًا من المعلومات التوجيهية من منظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن مسمى “الفيروس الصينى” الذى يستخدمه ترامب يعتبر وصمة عار كما أنه غير دقيق.

وصرح ترامب بأنه قرر التوقف عن ربط فيروس كورونا بالصين، وهو ما فعله سابقًا عن طريق استخدام مصطلح “الفيروس الصينى”.

وفقًا لتقرير الـ”سى إن إن”، أكد ترامب أيضًا أنه بدأ فى استخدام مصطلح “الفيروس الصينى” بعد أن اتهمت وسائل الإعلام الصينية الجنود الأمريكيين بنشر الفيروس، ووصف المؤسسة الإعلامية التى نشرت المعلومات بأنها منصة تمثل جهازًا لأبرز الشخصيات فى الحكومة الصينية.

وذكرت فى وقت سابق، أن مسئولًا صينيًا بارزًا روج لنظرية مؤامرة مفادها أن الجيش الأمريكى كان بإمكانه إحضار فيروس كورونا الجديد إلى الصين ولم ينشأ فى مدينة ووهان الصينية.

وطالما هاجمت شبكة سى إن إن الأمريكية إدارة الرئيس ترامب، وتبنت بشكل واضح مواقف الحزب الديمقراطى الذى يسيطر على غالبية مقاعد مجلس النواب.

وهاجم ترامب، قناة CNN ووصف أخبارها بالوهمية والمزيفة، موضحًا أنه يومه امتلاء بالاجتماعات، حيث العمل للحفاظ على أمان الولايات المتحدة الأمريكية هو اولويته

وقال دونالد ترامب: “أسمع الأخبار المزيفة من قناة سى إن إن، ذكرت للتو أننى معزول فى البيت الأبيض، متسائلة بصوت عالٍ، “متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟”.. هل يعتقد أحد ذلك حًقا؟ لم يكن هناك تسريب، فهم اختلقوا. إنهم فاسدون وأخبارهم مزيفة”.

وأضاف: “لقد امتلأت بالاجتماعات طوال اليوم، ليس لدى وقت للغباء. نحن نعمل على مدار الساعة للحفاظ على أمان أمريكا!”.

صحيفة اليوم السابع

شارك الموضوع :



