قفزة هائلة لأسعار الدولار لهذه الأسباب (…)

قفزت أسعار الدولار إلى (129) جنيهاً في معاملات السوق السوداء ليومي الاربعاء وصباح الخميس.

وعزا متعاملون في السوق الارتفاع إلى الطلب المتزايد على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وقال أحد التجار إن نقص المعروض الناجم عن تراجع تحويلات المغتربين، واتجاه العديد من السودانيين لتحويل مدخراتهم إلى عقارات وعملات صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي سادت العالم عقب تفشي فيروس كورونا كلها أسباب فاقت الأثر الذي كان من المتوقع أن يحدثه انخفاض حركة السفر والتجارة الخارجية.

ووفقاً لمتعامل في تحويلات السودانيين في أحد الأسواق الخليجية، فإن معدلات التحويلات اليومية تراجعت عقب تفشي كورونا بنسب تتراوح بين 50 إلى 70 بالمئة عن معدلاتها الطبيعية.

وبرر المتعامل ذلك بميل العديد من المغتربين السودانيين وغيرهم للاحتفاظ بمدخراتهم وحصر التحويلات على الجوانب الضرورية فقط، خصوصا في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق عموما والتوقعات الضبابية بشأن الاقتصاد السوداني.

وأشار إلى أن تحويلات المغتربين تأثرت سلباً بضعف الحركة وتقييدها في العديد من المدن الخليجية والعالمية الأخرى.

وأكد أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر الريال السعودي بلغ (32) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (33) جنيهاً، اليورو (130) جنيهاً، الجنيه الاسترليني (142) جنيهاً، الدينار الكويتي (250) جنيهاً، الجنيه المصري (7) جنيهات.

صحيفة الإنتباهة

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