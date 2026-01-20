ابتكار مصري يوفر مئات آلاف الدولارات في أعمال التنقيب عن النفط

أعلنت شركة “بتروجلف مصر” عن تحقيق إنجاز تقني واقتصادي استثنائي في مجال التنقيب عن النفط يخفض كلفة حفر بئر (GNN-16) بمنطقة خليج السويس بنحو 700 ألف دولار.

قامت الشركة بتطبيق نموذج هندسي مبتكر يُعيد تعريف المفاهيم التقليدية لتصميم الآبار.

ونجح الفريق الفني المشترك بين “بتروجلف مصر” والهيئة المصرية العامة للبترول في تحديث منظومة الحفر عبر:

دمج مرحلتين تشغيليتين في مرحلة واحدة،

والاستغناء الكامل عن تركيب مواسير التغليف التقليدية.

وأسفر هذا التحديث عن اختصار زمن الحفر بمقدار 5.5 يوم — وهو رقم قياسي يعكس سرعة تنفيذ غير مسبوقة، ويُعدّ مؤشرًا على تحسين كبير في الكفاءة التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البئر الجديد في رفع إنتاج الشركة اليومي ليتجاوز 30 ألف برميل من النفط الخام، ما يعزز مساهمتها في دعم إمدادات الطاقة المحلية.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة الكوادر الهندسية المصرية على ابتكار حلول غير تقليدية لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، في ظل الخطة الطموحة للدولة لزيادة احتياطيات الثروة البترولية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

ومن المقرر أن تُعمّم تجربة بئر (GNN-16) مستقبلاً في الحقول المماثلة، كنموذج مرجعي لخفض تكاليف الاستخراج، ما يُسهم في تعزيز جاذبية قطاع البترول المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، ويدعم استقرار إمدادات الطاقة على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: RT