“أنصار السنة” تدعم مراكز الحجر الصحي

سَلّمَت جماعة أنصار السنة المحمدية أمس، القافلة الأولى لدعم الموقوفين في الحجر الصحي للوقاية من فيروس “كورونا”، تحتوي على مواد غذائية.

وتَسلّم القافلة رئيس اللجنة العليا للإعاشة بمراكز الحجر الصحي د. محمد حسين عبد القادر، وناشد في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة، الجهات الخيرية والمُؤسّسات كَافّة والخيِّرين من الأفراد لتقديم يد العون لمراكز الحجر حتى تتمكّن اللجنة من مُجابهة أيِّ طارئ ناجمٍ بسبب جائحة “كورونا”، ولفت لوجود (18) داراً للإيواء بالبلاد، وأشاد بمُبادرة أنصار السنة.

من جانبه، قال الأمين العام للجماعة بولاية الخرطوم د. حامد عبد اللطيف نقد الله، إنّ تكلفة القافلة بلغت (1.5) مليون جنيه، وإنه ستتبعه قوافل أخرى لمراكز الحجر من أدوية ومُساعدات طبية، وطالب الجهات الأخرى بتقديم الدعم لمراكز الحجر، وقال إنّ الجماعة ستظل تقف دوماً مع الشعب في الملمات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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