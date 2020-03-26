عائلة كلينتون تطلب البيتزا لموظفي مستشفى وايت بلينس

أرسل بيل وهيلاري كلينتون مفاجأة للعاملين في مستشفى “وايت بلينس” الذين يعملون بجد لمكافحة جائحة الفيروس التاجي.

قام الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون وزوجته هيلاري، بتسليم العشرات من قطع البيتزا للأطباء والممرضات وفنيي التمريض وغيرهم من الموظفين العاملين في مستشفى “وايت بلينس” الأمريكي، حسب ما ذكره موقع “Eyewitness News”.

وكان هناك، إلى جانب كل قطعة بيتزا بطاقة مكتوب عليها، “شكرا لكم على حماية مجتمعاتنا… بيل وهيلاري كلينتون”.

وأعلن ترامب حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن عمدة نيويورك أن 200 وفاة بسبب فيروس كورونا في المدينة ونحو 17856 إصابة وهو ما يعادل 32% من الحالات في البلاد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا ، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.

سبوتنيك

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