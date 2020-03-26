جهاز حماية المستهلك يطالب بوضع ديباجة يومية للأسعار

أكد الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك على ضرورة نشر الأسعار التاشيرية للسلع الأساسية يوميا في وسائل الإعلام .

وأشار شلقامي إلى المطالبات التي تقدمت بها حماية المستهلك لوزارة التجارة منذ سنوات والتي شددت فيها بتطبيق قانون الرقابة على عشرة سلع أساسية يستخدمها المستهلك بصورة يومية.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس آخر يوم لتقديم التقارير المطلوبة بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة شارع الجامعة خلال ساعات العمل ووفق الضوابط الصحية والإرشادات الصادرة من الوزارة.

ويأتي ذلك إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الصناعة والتجارة لتأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الإستراتيجية وفي ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، والذي طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية في القائمة أدناه بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها 72 ساعة وبعدها ستقوم الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بأداء دورها المنوط بها علما بأن قائمة السلع المطلوبة هي الدقيق والسكر وزيت الطعام والفول المصري والشاي ولبن البدرة والصابون والأرز والعدس.

ودعا شلقامي في تصريح لـ(سونا) إلى تسعير هذه السلع وفق اتفاق مع المزودين على هامش ربح معقول، وإعطاء الحق للسلطات بتفعيل قانون وضع ديباجة أسعار السلع أمام كل سلعة.

وقال إن من أبسط مهام وزارة التجارة التي سلبت منها في العهد البائد هو معرفة المخزون من السلع والجهات التي تمتلك هذه السلع لسيطرة الوزارة على حركة الأسواق والتأكد من عدم وجود احتكار للسلع الأساسية وفق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار الذي كان معطلا طيلة السنوات الماضية” ودعا وزارة التجارة لتطبيقه في حالة ارتفاع أسعار السلع من غير مبررات لأن القانون يمنح السلطات الدخول لمخازن السلع والتأكد من عدم استغلال المستهلك.

سونا

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