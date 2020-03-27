قرية بالجزيرة وسط السودان تنظم حجراً صحياً “مميزاً” لسكانها في مواجهة “كورونا”

نظمت إحدى قرى ولاية الجزيرة وسط السودان، حجراً صحياً مميزاً للتيسير على سكان القرية والمساعدة في الحد من الاصابة بفيروس “كورونا” الذي يجتاح العالم، بحسب ما نقلت ” السوداني الإلكترونية”.

وقال ” شرف الدين محمد الحسن” أحد سكان البلدة ان رابطة طلاب بلدة فارس جنوب الجزيرة، بذلت جهوداً مقدرة للمساهمة في تنظيم الحجر الصحي لاهلهم في المنازل، وذلك بتخصيص رقم هاتف لتلبية جميع طلبات المواد التموينية بسعر الجملة لتصلهم في منازلهم.

كما نظمت الرابطة مع أهالي البلدة سوقاً للاغراض الضرورية من اللحوم و الخضر والفاكهة، وفقا لاشتراطات السلامة الصحية و تجنب الازدحام والمخالطة.

داعياً لتطبيق هذه الفكرة في جميع مناطق السودان للتيسير والتخفيف على الأهالي والتكاتف والتعاون والعمل على الحد من إنتشار هذا الوباء الخطير.

السوداني

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