أول رضيعة تحمل اسم كورونا

شهدت منطقة جوراخبور بولاية أوتار براديش الهندية ولادة رضيعة أطلق عليها والداها اسم “كورونا”، نسبة إلى فيروس كورونا الذي تحاول الحكومة الهندية التصدي له ففرضت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.

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وقالت صحيفة “روزنامه دنيا” الهندية إن والدي المولودة أوضحا أن السبب وراء تلك التسمية أنه رغم أن الفيروس قتل آلاف الأشخاص، وهذا يعد من عيوبه، فإن هناك بعض الفوائد منه مثل أننا نجتمع جميعًا بسببه وهو علامة على تضامن الناس.

وذكرت خالة الرضيعة أن كورونا ولدت، الأحد، خلال تطبيق حظر تجول، وواجهوا صعوبة بالغة في إحضار أمها إلى المستشفى، وأكدت أنهم قاموا بتسمية الفتاة “كورونا” وأنهم سيستخرجون وثيقة رسمية بهذا الاسم.

وأوضح خال الرضيعة نيتيش تريباثي أنه طلب من والدة الرضيعة تسميتها “كورونا”، وقال إن “ابنت أختنا رمز للوحدة، ففي يوم ولادتها اتحدت الهند كلها وكانت تحارب آفة مثل كورونا”.

بوابة العين الاخبارية

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