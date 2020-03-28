وفاة طبيب سوداني في بريطانيا بكورونا

توفي في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، الطبيب السوداني عادل الطيار، اختصاصي زراعة الأعضاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت نقابة الأطباء السودانيين في بريطانيا, الخميس, بيانا نعت فيه الفقيد الذي انتقل إلى جوار ربه.

جاء في البيان: “بقلوب يملؤها الأسى تنعى نقابة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة للشعب السوداني عامة ولقبيلة الأطباء خاصة، الزميل د. عادل الطيار جراح زراعة الأعضاء والذي وافته المنية عشية بعد صراع قصير مع المرض ليكون أحد شهداء المهنة والواجب”.

وأضافت النقابة: “نحن إذ ننعاه ننعى فيه دماثة الخلق وواسع العطاء والتفاني في الواجب تجاه المهنة وتجاه أهله وشعبه بالسودان”.

بوابة العين الأخبارية

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