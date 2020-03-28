الأمم المتحدة تعد بمساعدة السودان لمواجهة كورونا

قال المجلس السيادي الانتقالي السوداني إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وعد رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة أزمة كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي لـ”العين الإخبارية ” إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ناقش معه الأوضاع بالبلاد وعلى وجه الخصوص فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ووعد بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة الأزمة .

و أشار كباشي إلى أن الطرفين تطرقا إلى عملية السلام بين الفرقاء السودانيين بجوبا إلى جانب الأوضاع الاقتصادية.

و أعلنت الحكومة الانتقالية عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص سوداني قادم من دولة عربية ليرتفع العدد إلى 3.

وفرضت السلطات حظرا جزئيا للتجوال في جميع أنحاء البلاد، يبدأ من الساعة 8 مساء وحتى الـ6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وسبق ذلك إعلان السلطة الانتقالية، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وأغلقت بموجبها المعابر البرية والجوية والبحرية، وأوقفت الدراسة في كل المراحل لمدة شهر، كما منعت التجمعات كتدابير احترازية ضد كورونا.

بوابة العين الأخبارية

شارك الموضوع :



