التأمين الصحي بالنيل الأزرق يناقش تطورات الوضع الصحي

رأس د. محمد صلاح الدين المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأزرق اليوم بقاعة المؤتمرات برئاسة التأمين الصحي الاجتماع الراتب لغرفة متابعة الحملة التوعوية التثقيفية التي أطلقها التأمين الصحي ضمن الجهود المبذولة لمجابهة كورونا بحضور د. ميادة عبد الوهاب المستشار الفني لغرفة الطوارئ الصحية الولائية وممثلين لتجمع المهنيين ولجان المقاومة وعدد من الإعلاميين.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ محاور الحملة التوعوية خاصة توزيع المعينات للمواقع الاستراتيجية والملصقات التعريفية بجانب الإعلام الجماهيري والإذاعي والتلفزيون. و قدم د. محمد صلاح تنويرا شاملا حول تطورات الوضع الصحي بعد ظهور حالات جديدة بلغت في مجملها 5 حالات ، ووجه برفع درجة التأهب والحذر وتكثيف الأنشطة والعمل على إحكام التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وأخذ كافة التحوطات لحين انجلاء الأزمة، داعيا الفرق لبذل جهود مضاعفة في التوعية مع ضرورة تفعيل دور السوشيال ميديا في بث الرسائل التوعوية. وأكد المتحدثون في الاجتماع على خطورة الموقف وضرورة توسيع دائرة التوعية والتثقيف والتواصل مع عدد من الجهات بخصوص زيادة وسائل الحركة ، وناشدوا جميع المؤسسات استشعار الخطر. وتناولت د. ميادة مطلوبات المرحلة والتركيز على استمرارية تقديم التوعية المجتمعية وتطهير المؤسسات الصحية، لافتة إلى أنها بصدد تقديم تنوير للأطباء حول المعالجات والتدابير الصحية لاستقبال وتشخيص الحالات.

سونا

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