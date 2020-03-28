مبادرة منصة مكافحة كورونا توزع المعقمات بشارع الحوادث

نظمت مبادرة منصة مكافحة كورونا بالسودان اليوم حملة لتوزيع المعقمات مجانا بشارع الحوادث الخرطوم فضلا عن تقديم جرعات توعوية للمواطنين بمشاركة مبادرة (ابقى منتج ) وبدعم من منظمة صدقات ومجلس التخصصات الطبية وتجمع شركات مستوردي الأجهزة الطبية وبالتنسيق مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية .

وقدم دكتور صيدلي محمد علي طه في تصريح لـ(سونا) شرحا لمبادرة (أبقى منتج ) وتشجيعها للتصنيع المحلي للمعقمات الذي يستهدف كل ولايات السودان بواقع ١٨ مليون عبوة لكل ولاية، مبينا أن مجلس التخصصات وفر المكان ومنظمة صدقات وفرت الإيثانول والترحيل للولايات، مضيفا أن هذا العمل يأتي بواسطة صيادلة مدربين للإنتاج، مؤكدا على قدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رؤى محمد صيدلانية متطوعة في مبادرة (أبقى منتج) ، جهود المبادرة في توعية المواطنين في كل المنافذ بكيفية الحماية وطرق الاستعمال وتغيير السلوك، وكشفت عن استجابة ضعيفة للعمل التوعوي وناشدت بالبقاء في المنازل وتغيير السلوك.

إلى ذلك، أكدت المتطوعة دكتورة لجين أحمد محمد، على أهمية التوعية الميدانية وعن طريق منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص كيفية العزل وكيفية التعامل وضرورة معرفة المواطنين بمخاطر فيروس كورونا الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

فيما ناشدت دكتورة ابتسام عبد الوهاب عضو المبادرة المجتمع باتباع طرق السلامة الصحيحة بتباعد المسافات والبعد عن الازدحام وتأجيل المناسبات بجانب تضافر الجهود للخروج بالبلاد من هذه الأزمة.

سونا

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