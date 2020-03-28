ترتيبات لتكوين 165 لجنة زكاة بأم القري

بحث الأستاذ بله عبد الله خوجلي المدير التنفيذي لمحلية أم القري لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ الفاتح عبد الرؤوف الأمين العام لديوان الزكاة بولاية الجزيره بحضور المستشار القانوني بالمحلية وممثل لجان الخدمات والتغيير والمقاومة السبل الكفيلة لتكوين لجان الزكاة بمحلية أم القري ،

و أعلن الأمين العام لديوان الزكاة بالجزيرة أن قرار تكوين لجان الزكاة مركزي وتم تحديد أعضاء اللجنة بسبعة أعضاء ولفت لإنعقاد مؤتمر محلية أم القري في 25 أبريل المقبل. وتناول دور لجان الزكاة في دعم جهود الديوان لدعم الشرائح المستهدفه . و تناول المدير التنفيذي دور المحلية في تكوين لجان الخدمات والتغيير في بعض القري وبموجبها سيتم تكوين لجان الزكاة القاعدية بإشراف مديري الوحدات الإدارية وبمتابعة كبيرة المستشار القانوني بالمحلية .

من جانبه أعلن الاستاذ يوسف الشيخ مدير ديوان الزكاة بأم القري أن عدد لجان الزكاة بالمحلية يبلغ 165 لجنة مشيرا الى كيفية التعامل مع لجان الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين وترتيب برامج الزكاة بمساعدة اللجان القاعدية .

وأكد الأستاذ يوسف حمد ممثل لجان الخدمات والتغيبر جاهزية الشباب بالقري لتكوين اللجان بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية في المواعيد المحددة حسب الائحة .

سونا

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