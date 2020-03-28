انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة قطرة ماء الخيرية

انعقدت الجمعية العمومية لمنظمة قطرة ماء بمباني المنظمة بكافوري ظهر اليوم باكتمال النصاب القانوني من الأعضاء وحضور مندوب مفوضية العون الإنساني حيث تم إجازة النظام الأساسي للمنظمة بالتوافق التام من جميع الأعضاء.

وأوضحت دكتور باكينام رحمة رئيس المنظمة أن قطرة ماء تهدف إلى توصيل مياه الشرب لكافة المناطق التي تعاني العطش ولا توجد بها مصادر لمياه الشرب، مشيرة إلى أن المنظمة نفذت العديد من المشروعات في منطقة الفتح بمحلية كرري تمثلت في حفر الآبار ومد شبكات المياه للمنازل.

وأوضحت أن هناك العديد من المشروعات سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، مثمنة مجهودات الداعمين في إنجاح المشروعات التي تم تنفيذها، وأضافت أن المنظمة تسعى إلى توسيع نطاقها لخارج السودان والوثب إلى العالمية عبر مشروعاتها الخدمية التي تخدم المواطن السوداني في مختلف الولايات.

سونا

شارك الموضوع :



