جمعية الهلال الأحمر تعقد ورشة تدريبية حول جائحة كورونا بالسوكي

خاطب مدير المتطوعين وممثل المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني ولاية سنار عصام جمعة الورشة التدريبية والتنويرية التي تنفذها إشرافية السوكي بهدف تقديم رسائل إرشادية وتوعوية للمجتمع حول جائحة كورونا المستجد بالتنسيق مع الخدمات الصحية وتعزيز الصحة بالمحلية بحضور أمين الهلال الأحمر بالمحلية ولجان المقاومة وأعضاء المكتب التنفيذي. ودعا مدير المتطوعين عصام جمعة المتدربين للاستفادة من التدريب وأخذ المعلومات وإنزالها للمواطنين، لافتاً إلى أن التنوير والإرشاد هو أساس التوعية، متمنيا من الجميع الاستعداد الكامل لأي طارئ لتجاوز هذه المرحلة ووضع خطط للتوعية بالتجمعات في الأسواق وأماكن تجمعات المواطنين. من جهتها أكدت الأستاذة عفاف مصطفى منسق المحلية أن الورشة تعمل على تطوير المفاهيم الأساسية للتنوير وتقديم التوعية، مؤكدة تضافر المجهودات مع الجهات ذات الاختصاص لمجابهة الوباء، مشيرة إلى أن الورشة استهدفت ( 60 ) متطوعا من كافة القرى والفرقان ولجان المقاومة، مقدمة شرحا وافيا للمتابعة وكيفية المكافحة والوقاية وكيفية تقديم الرسائل التوعوية، مؤكدة أن الجمعية داعمة ومساندة لإدارة الصحة من أجل رفع الوعي والتثقيف الصحي. من جهة أخرى قدمت مدير إدارة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة شرحا وافيا حول خطورة الوباء وكيفية إتباع الطرق السليمة للإرشادات الصحية وطرق الوقاية منها ، مبينة أن الورشة هدفت إلى تنوير المتطوعين بكيفية التصدي للفيروس المهدد للعالم أجمع، مشيرةً إلى إن الورشة هي انطلاق للتوعية لرفع الوعي الصحي وسط المجتمع وللحد من السلوكيات الخاطئة والتبليغ الفوري لأقرب وحدة صحية حال الشعور بالمرض لضمان السلامة وعدم انتشار المرض.

سونا

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